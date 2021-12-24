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49 минут назад

Россиянам рассказали о возможности вакцинироваться в Египте

Отечественным путешественникам рассказали о возможности пройти курс вакцинации в Египте препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на представителей туристических компаний.

Россияне смогут вакцинироваться в Египте
Фото: ReutersReuters

Так, желающие привиться в республике российские туристы должны зарегистрироваться на сайте egcovac.mohp.gov.eg. В разделе информации необходимо указать паспортные данные и контактный номер телефона, на который в течение 3-4 дней будет отправлено СМС с адресом центра вакцинации и временем приема.

Уточняется, что прививка проводится бесплатно, но за бумажный сертификат придется заплатить около 1000 египетских фунтов (4,6 тысячи рублей) или, если он необходим в электронном виде, — 400 египетских фунтов (1,8 тысячи рублей).

При этом туроператоры предупредили путешественников о возможном риске проведения данной процедуры за рубежом — есть вероятность не уложиться по срокам. Эксперты отметили, что это касается тех туристов, кто планирует привиться двухфазным препаратом, поскольку между первым и вторым уколом должен пройти 21 день.

«Кроме того, только приглашения на прививку можно ожидать две недели. Чаще такой возможностью пользуются россияне, которые проживают в Египте. Для туристов вакцинация на отдыхе скорее лотерея», — добавили они.

Ранее в декабре стало известно, что Хорватия, Сербия и Греция стали самыми востребованными странами для вакцинных туров среди отечественных туристов. Отмечается, что в Хорватии вакцинация проводится без предварительной записи однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson или двухкомпонентными Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Общество,Pfizer,ВОЗ,
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