В Ялте остановят общественный транспорт

Руководство Ялты приняло решение временно закрыть школы и готовится приостановить движение общественного транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике.
Согласно информации, опубликованной на сайте управления, 25 декабря крымчан ожидают снегопады и усиление ветра до 25 метров в секунду, а также понижение температуры воздуха до -15 градусов.
Ранее штормовое предупреждение действовало до пятницы, 24 декабря. Накануне власти Ялты из-за непогоды решили приостановить занятия в школах 23 декабря. Кроме того, было ограничено движение грузовиков со стороны Алушты.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтального раздела днем и до конца суток 24 декабря, ночью и утром 25 декабря в Крыму ожидаются: мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, в порывах до 25 м/с", - сказано в сообщении.
Жителям республики рекомендуют воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.