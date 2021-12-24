В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
1 час назад

Игра от СберСтрахования: позови Деда Мороза и проверь свою веру в чудеса!

Компания СберСтрахование запустила новогоднюю акцию, в которой будет разыграно множество призов, в том числе приставки SberBox и специальный приз от Сергея Жукова (Руки Вверх!). Правила просты: заходи на сайт, нажимай «Начать игру», разреши использовать микрофон на своем устройстве и проверь свою веру в чудеса - для победы тебе нужно будет громко и искренне позвать Дедушку Мороза.

Игра от СберСтрахования: позови Деда Мороза и проверь свою веру в чудеса!
Фото: СберСтрахованияСберСтрахования

После этого волшебная шкала расскажет, услышал ли тебя главный сказочный персонаж Нового года. Самый удачливый участник, который докажет, что именно он ждет новогодних чудес и Деда Мороза больше всего, получит главный приз - персональное поздравление от музыканта, певца и солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова.

Остальные участники игры получат подарки к Новому году от СберСтрахования. Среди них - скидки в 25% на популярные страховые программы, подписка СберПрайм, ТВ-приставки SberBox и свечи с ароматом спокойствия от компании.

Розыгрыш призов состоится после 29 декабря, а промокоды на подписку СберПрайм будут доступны сразу же после игры.

Общество,Сергей Жуков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители