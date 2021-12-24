Игра от СберСтрахования: позови Деда Мороза и проверь свою веру в чудеса!

Компания СберСтрахование запустила новогоднюю акцию, в которой будет разыграно множество призов, в том числе приставки SberBox и специальный приз от Сергея Жукова (Руки Вверх!). Правила просты: заходи на сайт, нажимай «Начать игру», разреши использовать микрофон на своем устройстве и проверь свою веру в чудеса - для победы тебе нужно будет громко и искренне позвать Дедушку Мороза.

Фото: СберСтрахования СберСтрахования

После этого волшебная шкала расскажет, услышал ли тебя главный сказочный персонаж Нового года. Самый удачливый участник, который докажет, что именно он ждет новогодних чудес и Деда Мороза больше всего, получит главный приз - персональное поздравление от музыканта, певца и солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова.

Остальные участники игры получат подарки к Новому году от СберСтрахования. Среди них - скидки в 25% на популярные страховые программы, подписка СберПрайм, ТВ-приставки SberBox и свечи с ароматом спокойствия от компании.