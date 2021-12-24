Промышленный вылов китов и дельфинов хотят запретить

В России хотят запретить промышленную и прибрежную добычу китообразных. Такой закон Совет Федерации одобрил в ходе пленарного заседания.
Документ разрешает Правительству устанавливать более строгие режимы ограничения или регулирования рыболовства морских млекопитающих в исключительной зоне, в том числе подразумевается и запрет на вылов отдельных видов.
Кроме того, законом устанавливается запрет на промышленных и прибрежный вылов китообразных. Например, китов, дельфинов или морских свиней.
Вопрос о запрете вылова морских млекопитающих в промышленных целях подняли после обнаружения «китовой тюрьмы» с сотней белух и косаток на Дальнем Востоке в 2018 году. Выловленных по незаконным квотам животных собирались продать в Китай.
Ранее стало известно, что группа думских депутатов подготовила законопроект, запрещающий добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. В частности, по словам авторов документа, становится популярным использование белух и афалин в так называемой дельфинотерапии, что может угрожать здоровью людей из-за риска заразиться антропозоонозными инфекциями.