Промышленный вылов китов и дельфинов хотят запретить

В России хотят запретить промышленную и прибрежную добычу китообразных. Такой закон Совет Федерации одобрил в ходе пленарного заседания.

Фото: © pixabay.com © pixabay.com

Документ разрешает Правительству устанавливать более строгие режимы ограничения или регулирования рыболовства морских млекопитающих в исключительной зоне, в том числе подразумевается и запрет на вылов отдельных видов.

Кроме того, законом устанавливается запрет на промышленных и прибрежный вылов китообразных. Например, китов, дельфинов или морских свиней.

Вопрос о запрете вылова морских млекопитающих в промышленных целях подняли после обнаружения «китовой тюрьмы» с сотней белух и косаток на Дальнем Востоке в 2018 году. Выловленных по незаконным квотам животных собирались продать в Китай.