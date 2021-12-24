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1 час назад

Промышленный вылов китов и дельфинов хотят запретить

В России хотят запретить промышленную и прибрежную добычу китообразных. Такой закон Совет Федерации одобрил в ходе пленарного заседания.

Промышленный вылов китов и дельфинов хотят запретить
Фото:  © pixabay.com © pixabay.com

Документ разрешает Правительству устанавливать более строгие режимы ограничения или регулирования рыболовства морских млекопитающих в исключительной зоне, в том числе подразумевается и запрет на вылов отдельных видов.

Кроме того, законом устанавливается запрет на промышленных и прибрежный вылов китообразных. Например, китов, дельфинов или морских свиней.

Вопрос о запрете вылова морских млекопитающих в промышленных целях подняли после обнаружения «китовой тюрьмы» с сотней белух и косаток на Дальнем Востоке в 2018 году. Выловленных по незаконным квотам животных собирались продать в Китай.

Ранее стало известно, что группа думских депутатов подготовила законопроект, запрещающий добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. В частности, по словам авторов документа, становится популярным использование белух и афалин в так называемой дельфинотерапии, что может угрожать здоровью людей из-за риска заразиться антропозоонозными инфекциями.

Общество,Совет Федерации,
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