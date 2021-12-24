Пока вы в маске: решена судьба школьников после каникул

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Мясников назвал способ затормозить распространение омикрон-штамма

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ затормозить распространение омикрон-штамма коронавируса. Он написал об этом в своем Telegram-канале. «Кстати, скорейшее внедрение интраназальной вакцины от COVID может затормозить быстрое распространение омикрона. Застопорить его размножение именно в месте проникновения — в носоглотке», — написал он.

В Минпросвещения ответили на вопрос о продлении зимних каникул из-за COVID-19

Продлевать на несколько дней зимние каникулы в российских школах из-за пандемии коронавируса не планируется. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его цитирует «Интерфакс». «Что касается продления (зимних) каникул из-за пандемии, то это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем», — сказал он. По словам министра, учебный процесс планируется возобновить в срок и в очном формате. Дистанционный формат, подчеркнул Кравцов, предназначен для исключительных случаев, связаных с эпидемиологической ситуацией, в том числе по COVID-19. «Пока мы не видим какой-то ситуации, чтобы этот формат использовать или продлевать каникулы», — пояснил Кравцов.

Гинцбург оценил действие препарата на основе антител против «омикрона»

Препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител эффективен и против штамма «омикрон». Об этом заявил директор ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости. В настоящее время в центре Гамалеи идёт работа по созданию препарата против коронавируса на основе моноклональных антител. Это аналог препарата, которым лечили экс-президента США Дональда Трампа. В ноябре замглавы центра Денис Логунов сообщал, что препарат находится в высокой степени готовности, опыты с животными показали, что он обеспечивает защиту на 100%. Набор моноклональных антител проверен на «омикроне» и очень хорошо работает, — пояснил Гинцбург. По словам учёного, клинические испытания препарата планируется начать после Нового года. Они будут завершены в течение трёх месяцев.

Врач назвал оптимальный срок ревакцинации для защиты от омикрон-штамма

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с радио Sputnik назвал оптимальный срок ревакцинации для защиты от омикрон-штамма коронавируса. Специалист отметил, что новый штамм уже пришел в Россию. «До конца декабря этого года он станет доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге, а потом пойдет дальше. С учетом того, что мы знаем о темпе распространения омикрона и его влиянии на организм, лучше всего повторно получить прививку во временном окне до четырех месяцев», — отметил он.

Вирусолог заявил о неточной статистике по заболевшим «Омикроном»