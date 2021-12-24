Пока вы спали: рекордные цены на газ и ультиматум Кадырова

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Путин ответил на острые вопросы журналистов

В ходе большой пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин высказался против введения штрафов для отказавшихся прививаться от коронавируса и уголовной ответственности для противников вакцинации. Об этом пишет «Взгляд».

Также глава государства ответил на вопросы журналистов об отношениях с Украиной, «красных линиях» с НАТО, защите от «мракобесия» Запада и развитии железных дорог в России. Владимиру Путину в очередной раз пришлось отвечать и на обвинения в адрес «Газпрома» по поводу высоких цен на газ, а также объяснить, почему именно страны НАТО должны дать гарантии безопасности России, а не наоборот.

Президент России оценил вероятность войны с Украиной

Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря предупредил, что Украина в исторической перспективе может стать «анти-Россией» с «промыванием мозгов» населению и «накачкой» оружием западными странами. Об этом сообщают «Известия».

«Представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены. А потом, под прикрытием этих новых систем вооружения, толкнуть радикалов и на решение вопроса в Донбассе вооруженным путем, и, кстати говоря, по Крыму», - объяснил он.

Цены на газ в Европе побили очередной рекорд

Цены на газ в Европе по сравнению с началом года выросли примерно в четыре раза, превысив отметку в $2100 за тысячу кубометров. К такому резкому повышению привел целый ряд факторов, объяснили опрошенные «Известиями» эксперты.

Прежде всего, по их словам, на рост цен повлиял дефицит газа, который наблюдается на мировом рынке из-за восстановления экономик после пандемии коронавируса. При этом поставщики СПГ начали отправлять танкеры в Азию, а не в Европу, так как там больше платили. Также на цены повлияли жаркое лето и морозная зима, сопротивление политиков запуску газопровода «Северный поток – 2» и снижение выработки электроэнергии ветряками.

Молдова заплатила за российский газ еврообязательствами

В ходе переговоров с «Газпромом», срыв которых грозил прекращением поставок газа в Молдавию и массовыми протестами, Кишинев обязался выплатить за пять лет исторический газовый долг в размере 700 млн долларов и приостановить выполнение Третьего энергетического пакета ЕС, пишет «Независимая газета».

При этом Молдавия получила дешевый газ, а проевропейский президент сохранил власть. Однако за возобновление поставок российского газа власти страны поблагодарили не Москву, а Брюссель и США.

Турецкий ультиматум Кадырова

Жесткая реакция главы Чечни Рамзана Кадырова на появление в Турции парка имени лидера сепаратистов Джохара Дудаева - эмоциональна, но вполне объяснима. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков,

газета «Взгляд».