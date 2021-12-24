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1 час назад

Россиянам раскрыли опасности отдыха в Абхазии на Новый год на фоне митингов

Российским туристам, планирующим отдохнуть в Абхазии на Новый год, раскрыли подробности обстановки в стране на фоне митингов оппозиции. Об этом пишет E1.RU.

Россиянам раскрыли опасности отдыха в Абхазии на Новый год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, издание приводит слова владелицы отеля в Сухуми, которая рассказала, что ситуация с митингами за отставку президента происходит каждый год. Несмотря на то, что протестующие сталкиваются с милицией, предпринимательница не считает обстановку в республике опасной.

«Народ устал от политических потрясений и хочет просто жить или выживать, каждый как может. Так живут почти 30 лет, привыкли. В Гагре и Гудауте вообще не особо интересуются, что там в столице происходит», — раскрыла свою точку зрения женщина.

По мнению местных жителей, единственными проблемами, которые могут испортить отдых туристам, являются перебои в подаче электроэнергии и воды. Кроме того, ожидается, что из-за ограничений на курортах Крыма и Краснодарского края россияне устремятся отдыхать в Абхазию, где нет жестких антиковидных требований.

Ранее в декабре в Сухуме митинги оппозиции за отставку президента Абхазии Аслана Бжании переросли в столкновения с правоохранителями после того, как протестующие попытались прорвать кордон у здания парламента — происходящее попало на видео.

Общество,Аслан Бжания,
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