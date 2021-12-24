Авито усиливает защиту профилей пользователей

Пользователям платформы онлайн-объявлений «Авито» стала доступна двухфакторная аутентификация: теперь в личном кабинете можно установить защиту входа с помощью кода из смс или пуш-уведомлений.

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Использование опции «Безопасный вход» помогает дополнительно обезопасить аккаунт и при этом не осложняет вход на платформу.

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“Наша задача как крупнейшего сервиса онлайн объявлений - обезопасить клиентов и создать у пользователей привычку безопасного поведения в цифровой среде на нашей платформе и в других онлайн и оффлайн сервисах. Авито постоянно развивает технологии, чтобы сделать использование сервиса максимально удобным и безопасным. Нас радует, что это ценят - опция «Безопасный вход» появилась на сайте совсем недавно, но ее уже успели подключить более 500 тысяч человек. Мы советуем всем пользователям подключить этот функционал, чтобы обеспечить максимальную безопасность аккаунта», - сказал директор департамента Trust&Safety Авито Андрей Рыбинцев.

Он отметил, что большинство пользователей платформы обращают внимание на наполнение профилей - дату создания, рейтинги, отзывы, историю объявлений. Использование двухфакторной аутентификации повышает сохранность этих данных и, как следствие, доверие к владельцу профиля.

Подключить функцию «Безопасный вход» можно в настройках внизу страницы профиля. При включении указанный в профиле телефонный номер будет проверен на актуальность. Если в профиле указаны несколько телефонов, для идентификации можно будет использовать любой из них. Неиспользуемые номера нужно удалить. Проверочный код достаточно ввести один раз с каждого используемого устройства.

В «Авито» советуют сменить пароль от аккаунта в том случае, если на телефон приходит код, когда пользователь его не запрашивал. Также в компании напомнили, что код нельзя сообщать третьим лицам.