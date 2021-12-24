Горбачев прокомментировал диалог РФ и США по вопросам безопасности

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил, что поддерживает переговорный процесс по безопасности между Москвой и Вашингтоном, который начался после саммита лидеров двух стран, сообщает телеканал «Звезда» .

«Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности», — сообщил политик. По его словам, после распада Советского Союза истеблишменту США «ударило в голову высокомерие» и идея о коллективной безопасности была предана забвению. Горбачев, отметил что распад СССР очень ослабил Россию, в первую очередь — экономически.

«Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом? Это первое. Второе, и не менее важное, это триумфаторские настроения на Западе, особенно в США. Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, «победители» решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО», — заявил Горбачев.