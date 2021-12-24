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2 часа назад

Горбачев: США "ударило в голову высокомерие" после распада СССР

Последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что поддерживает переговоры по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, сообщает РИА "Новости".

"Ударило в голову высокомерие": Горбачев о США после распада СССР
Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Он заявил, что после распада Советского Союза истеблишменту Соединенных Штатов "ударило в голову высокомерие" и идея о коллективной безопасности была предана забвению. Он напомнил, что распад СССР очень ослабил Россию, в первую очередь - экономически.

"Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом? Это первое. Второе, и не менее важное, это триумфаторские настроения на Западе, особенно в США. Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, "победители" решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО", - рассказал Горбачев.

Горбачев заявил, что еще не поздно вспомнить Парижскую хартию и идеи коллективной безопасности в Европе. Ранее президент Эстонии отказался обсуждать гарантии безопасности с Россией.

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