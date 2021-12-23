Врач назвал самое тяжелое поражение организма при COVID

Врачи назвали полиорганную недостаточность самым тяжелым состоянием пациентов с коронавирусом, при котором шансов на выздоровление фактически нет.
«Полиорганная недостаточность может убить пациента при COVID-19. Это одно из самых тяжелых состояний, которые встречаются в медицине и часто заканчиваются летальным исходом», - сказал «Ура.ру» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
По его словам, при полиорганной недостаточности процесс воспаления идет сразу во всех органах, и человек умирает.
Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев назвал полиорганную недостаточность основной причиной смерти при коронавирусе. Он подчеркнул, что она может встречаться как у взрослых, так и у детей.
«Полиорганная недостаточность практически не лечится. Это последствие системного воспалительного ответа и цитокинового шторма, которым может кончиться COVID-19. Это главное, чего нужно опасаться при COVID-19», - предостерег вирусолог.
Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, в свою очередь, напомнил, что раньше российские врачи лечили полиорганную недостаточность, тогда как сейчас это практически приговор для пациента.
«Есть методы лечения полиорганной недостаточности, им достаточно много лет. Но почему-то сейчас их не используют. Мы же все время смотрим на Запад, как там, так мы и будем делать. А то, что мы учили западных врачей лечить полиорганную недостаточность, сейчас никому не интересно», - заявил Воробьев.