В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
14 минут назад

Врач назвал самое тяжелое поражение организма при COVID

Врачи назвали полиорганную недостаточность самым тяжелым состоянием пациентов с коронавирусом, при котором шансов на выздоровление фактически нет.

Врач назвал самое тяжелое поражение организма при COVID
Фото: ReutersReuters

«Полиорганная недостаточность может убить пациента при COVID-19. Это одно из самых тяжелых состояний, которые встречаются в медицине и часто заканчиваются летальным исходом», - сказал «Ура.ру» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, при полиорганной недостаточности процесс воспаления идет сразу во всех органах, и человек умирает.

Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев назвал полиорганную недостаточность основной причиной смерти при коронавирусе. Он подчеркнул, что она может встречаться как у взрослых, так и у детей.

«Полиорганная недостаточность практически не лечится. Это последствие системного воспалительного ответа и цитокинового шторма, которым может кончиться COVID-19. Это главное, чего нужно опасаться при COVID-19», - предостерег вирусолог.

Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, в свою очередь, напомнил, что раньше российские врачи лечили полиорганную недостаточность, тогда как сейчас это практически приговор для пациента.

«Есть методы лечения полиорганной недостаточности, им достаточно много лет. Но почему-то сейчас их не используют. Мы же все время смотрим на Запад, как там, так мы и будем делать. А то, что мы учили западных врачей лечить полиорганную недостаточность, сейчас никому не интересно», - заявил Воробьев.

Общество,Владимир Болибок,Максим Скулачев,Павел Воробьев,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители