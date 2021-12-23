Врач назвал самое тяжелое поражение организма при COVID

«Есть методы лечения полиорганной недостаточности, им достаточно много лет. Но почему-то сейчас их не используют. Мы же все время смотрим на Запад, как там, так мы и будем делать. А то, что мы учили западных врачей лечить полиорганную недостаточность, сейчас никому не интересно», - заявил Воробьев.