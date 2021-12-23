Малышева назвала три условия, которые помогут родить гения

Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева назвала три главных условия, которые помогут будущим мамам родить ребенка с высоким интеллектом. О секретах успеха она рассказала в новом выпуске шоу «Жить здорово» на Первом канале.

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Но сначала Малышева пошутила о том, что, согласно данным, гении рождаются в сентябре.

«Есть такой научный факт — если хочешь родить гения, приступай к зачатию в январе», — сказала телеврач.

А говоря уже серьезно Малышева отметила, что родить ребенка с высоким интеллектом будущие мамы смогут, выполняя всего три условия. Во-первых, беременным необходимо заниматься умеренной физической активностью (ходьбой или несложными танцами), во-вторых — правильно питаться, и, в-третьих — петь правильные песни.

«Все песни должны быть добрыми, спокойными и мелодичными. Исследования показали, что когда мама поет своему пока еще не рожденному малышу, у него выравниваются нервные ритмы, а нейронные связи выстраиваются лучше», — объяснила Малышева.