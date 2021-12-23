Назван самый популярный среди россиян телеканал

Российский офис компании ECI Media Management подсчитал показатели аудитории всех федеральных каналов за первые 11 месяцев 2021 года и назвал самый популярный. Об этом пишет РБК.

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Так, на первое место среди федеральных телевещателей в этом году вновь претендует «Россия 1» (ВГТРК). По итогам января—ноября его рейтинг в аудитории старше четырех лет составил 1,76 процента, доля — 11,52 процента. Его основной конкурент — «Первый канал», шестой год подряд занимает второе место с рейтингом 1,48 процента и долей 9,77 процента за аналогичный период. Замыкает тройку лидеров НТВ (1,34 и 8,79 процента соответственно).

Отмечается, что итоги года на российском ТВ в начале января публикует утвержденная Роскомнадзором на 2020–2022 годы как единый измеритель телеаудитории компания Mediascope. Однако, как показывают результаты прошлых лет, на финальные годовые позиции каналов декабрь практически не влияет.

Ранее исследовательская компания Mediascope подсчитала, что самым популярным телеканалом 31 декабря 2020 года стала «Россия 1», его посмотрели в среднем 5,4 миллионов россиян старше четырех лет. Доля Первого канала в тот день была чуть меньше — около 5,2 миллионов человек за сутки. Третьим по популярности вещателем стал канал НТВ: его суточная аудитория достигла примерно 3,4 миллионов зрителей.