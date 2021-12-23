Гинцбург рассказал об особенностях омикрона

«На сегодняшний день, по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить, что штамм "омикрон" более опасен, более вирулентный… не приходится. Другое дело, что он более контагиозный, то есть он гораздо лучше, соответственно, распространяется в популяции», - сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».