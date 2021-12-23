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24 минуты назад

Гинцбург рассказал об особенностях омикрона

Новый штамм коронавируса «омикрон» не является более опасным, чем «дельта», но распространяется быстрее. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА «Новости».

Гинцбург рассказал об особенностях омикрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На сегодняшний день, по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить, что штамм "омикрон" более опасен, более вирулентный… не приходится. Другое дело, что он более контагиозный, то есть он гораздо лучше, соответственно, распространяется в популяции», - сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что с распространением «омикрона» показатели заболеваемости могут достичь очень высоких значений.

Ранее в четверг, 23 декабря, Агентство по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (UKHSA) опубликовало статистику госпитализаций при заражении штаммом «омикрон».

Согласно предварительным данным, заразившиеся «омикроном» на 50-70% реже попадают в больницы и на 31-45% реже отправляются в реанимацию по сравнению с теми, кто заразился «дельтой». При этом «омикроном» чаще болеют те, кто ранее уже перенес COVID-19. По информации ведомства, в настоящее время примерно 10% инфицированных «омикрон»-штаммом ранее уже переносили заболевание.

Общество,Александр Гинцбург,РИА Новости,
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