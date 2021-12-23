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36 минут назад

«Не знаем, что дальше»: преемник Градского внезапно «исчез» из театра

Почти месяц назад, сразу после смерти народного артиста России Александра Градского (1949–2021), стало известно, что театр «Градский Холл» временно возглавит знаменитый композитор Алексей Рыбников. На прощании с Градским его сын Даниил со сцены выразил опасения за судьбу театра, допустив, что у семьи музыканта могут отобрать «Градский Холл». Он усомнился, что удастся «сохранить дух этого места и эту потрясающую труппу». NEWS.ru решил узнать, что будет с театром «Градский Холл» после смерти Александра Градского, и обнаружил внезапную «пропажу» Рыбникова.

Преемник Градского внезапно «исчез» из театра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мобильный телефон Алексея Рыбникова остаётся недоступен уже несколько дней. Внук композитора Степан, который ведёт в соцсетях страницы, посвящённые творчеству знаменитого деда, отказался комментировать его «исчезновение» и помочь связаться с ним. В театре «Градский Холл» рассказали в беседе с NEWS.ru, что врио худрука не будет в Москве до конца новогодних праздников.

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Сын Александра Градского Даниил, которого часть труппы «Градский Холл» хотела бы видеть преемником отца в кресле худрука театра, также воздержался от комментариев.

В какой-то момент я буду готов говорить обо всём этом (о судьбе театра «Градский Холл». — NEWS.ru), но пока не время, — сказал он.

За ответом на вопрос, что известно о новой репертуарной и кадровой политике театра «Градский Холл», NEWS.ru обратился к артистке театра, ученице Александра Градского Валентине Бирюковой.

Экс-участница шоу «Голос» рассказала, что через несколько дней после похорон музыканта Алексей Рыбников провёл сбор труппы. По словам певицы, на собрании он сообщил о том, что пока театр продолжит работать в прежнем графике, который составлялся ещё при жизни Александра Градского.

Готовим концерты, которые заявлены в афишах. График составлен при жизни Александра Борисовича. До какой даты мы работаем наш прежний репертуар, можно посмотреть по афишам. Что будет дальше, мы пока не знаем — нам не сообщили, — сообщила Валентина Бирюкова.

Народный артист России, театральный режиссёр Андрей Житинкин в беседе с NEWS.ru назвал Алексея Рыбникова «фигурой не меньшего значения для отечественной культуры, чем Александр Градский», а поведение Рыбникова в нынешней ситуации — «очень грамотным ходом».

Он (Алексей Рыбников. — NEWS.ru) не прячется. Но ему надо проработать стратегию развития театра. Тем более что он пока врио. Ему нельзя делать резких движений. Болтуны, начинающие вещать о своих грандиозных планах чуть ли не наутро после назначения, долго в должности не удерживаются, — прокомментировал ситуацию Андрей Житинкин.

Он охарактеризовал Алексея Рыбникова как человека «крайне осторожного, интеллигентного и толерантного». Житинкин отметил, что творческий мир полон интриг и конкуренции, а «на готовый театр, любовно обустроенный Александром Градским, претендентов много». С его точки зрения, «пока молчать — лучшая стратегия для Рыбникова».

Режиссёр опроверг предположение о том, что 76-летний Алексей Рыбников не сможет полноценно руководить большим коллективом.

В творческой профессии возраст не имеет значения. Важна энергетика. А Рыбников энергичный, — подчеркнул Андрей Житинкин.

Стало известно о последних днях жизни Александра Градского

По мнению режиссёра, артистам театра Градского не стоит бояться увольнений и сокращений, так как «музыкальный театр — это не драматический, где старшее поколение страшится конкуренции молодых». Житинкин добавил, что в музыкальном жанре «каждое произведение имеет разные вокальные партии и всё решают талант и кастинг», поэтому «место найдётся всем талантливым исполнителям».

У Александра Градского было, кстати, не так много постановок, так как он был востребован настолько, что иногда не хватало времени [на «Градский Холл»]. У «Градский Холла» с Рыбниковым, если он будет привлекать интересных режиссёров, есть все шансы обрести новое дыхание, — заявил Андрей Житинкин.

Он отметил правильность решения столичных властей о сохранении названия театра «Градский Холл» в честь человека, который «заслужил это». Но теперь, по мнению режиссёра, надо серьёзно думать о наполнении репертуара.
Общество,Статьи,Андрей Житинкин,Алексей Рыбников,Валентина Бирюкова,Александр Градский,Правительство Москвы,
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