Раскрыт вопрос Шнурова Путину

Музыкант Сергей Шнуров, который присутствовал на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, но не успел задать вопрос, хотел предложить ему повторить амнистию. Его вопрос публикует RTVI.
«Вся страна знает про нравы в российских зонах. Много лет ни одна власть не может решить эту проблему. Что если секрет в том, чтобы меньше людей сажать? Тюрьма ведь не исправляет, а калечит», - говорится в подготовленном Шнуровым вопросе.
По его словам, многие из тех, кто сидит за распространение наркотиков, потребители, «закладчики» — обычные студенты, молодежь, а не наркобароны.
«Вы свое правление начинали с широкой амнистии. Тогда за 1990-е в тюрьмах накопилось много людей. Сейчас меньше, но по-прежнему хватает. После амнистии и рейтинг у вас рос, и уровень преступности только снижался. Может, повторить?», - говорится в вопросе Шнурова.
Путин 23 декабря встретился с журналистами на традиционной большой пресс-конференции, которая проходила в 17-й раз. Встреча длилась почти четыре часа. На нее были приглашены более 500 представителей СМИ. Президент ответил на 55 вопросов.