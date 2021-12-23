Раскрыт вопрос Шнурова Путину

«Вся страна знает про нравы в российских зонах. Много лет ни одна власть не может решить эту проблему. Что если секрет в том, чтобы меньше людей сажать? Тюрьма ведь не исправляет, а калечит», - говорится в подготовленном Шнуровым вопросе.