В Башкирии детям с сахарным диабетом на Новый год подарили конфеты

Детям Стерлитамака с сахарным диабетом на Новый год власти подарили конфеты. На данный презент не преминула пожаловаться одна из матерей ребенка-диабетика, написав возмущенный комментарий на странице «ВКонтакте» главы Башкортостана Радия Хабирова.

«В республике не так много детей с сахарным диабетом, неужели нельзя "проникнуться" нашим заболеванием и раз в год подойти ответственно к вопросу покупки подарка! Каждый год одно и тоже. Зачем детям с сахарным диабетом конфеты? Не стыдно? Позорище!» — написала пользователь соцсети Алина Мигранова.

При этом пресс-служба администрации Стерлитамака отреагировала на комментарий женщины, объяснив, что они предусмотрели все требования безопасности, учли наличие диабета у детей и подарили им конфеты, приготовленные из фруктозы.

«Вся продукция сертифицирована, соответствует ГОСТам, прошла качественный контроль, сроки годности проконтролировали, — добавили в пресс-службе администрации Стерлитамака, приложив к ответу декларации о соответствии подаренных детям конфет.

Стоит отметить, что данные слова подтверждают фотографии, прикрепленные Миграновой к комментарию. На одном из снимков хорошо видны подаренные детям конфеты и надписи на них. В частности, на изделиях указано «суфле на фруктозе», и «без добавления сахара».