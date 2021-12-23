Пост дизайнера Артемия Лебедева в собственном Telegram-канале о мощах святых написан в вопросительной форме, что «отчасти спасает» блогера от реального уголовного наказания по ч. 1 ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», рассказал NEWS.ru юрист, судебный представитель Василий Воробьёв. Таким образом он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что СК РФ начал проверку публикации Лебедева.

У него это всё указано в форме вопроса, что отчасти его спасает. Может так получиться, что экспертиза укажет, что это не утверждение, а вопрос. Кроме того, нужно понимать, что отношение Церкви к мощам неоднозначное. Если мы говорим об иконах, крестах — тут всё понятно. В плане мощей — не во всех странах их считают святыми. У нас тоже не на все мощи распространяется это правило. Теоретически Лебедев может избежать наказания, но только в случае, если лингвистическая экспертиза установит, что он написал пост не в форме оскорбления, — отметил Воробьёв.

Видео дня

17 декабря в Telegram-канале дизайнера появился пост, где он заявил о «тупости» созерцания мощей святых, которые при жизни «были обычными алкашами и разной степени крупности начальством». Он также задался риторическим вопросом о причинах поклонения Владимиру Ленину, Ким Ир Сену и Мао, «трупики» которых выставлены в мавзолеях. 23 декабря, узнав о проверке СК РФ своей публикации, Лебедев предложил СК РФ «засунуть себе в ***** мощи всех святых».

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что высказывания дизайнера Артемия Лебедева о мощах святых необходимо проверить на предмет оскорбления чувств верующих. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Исходя из существующего по российскому законодательству запрета оскорблять чувства верующих людей, убежден, что сказанное блогером Артемием Лебедевым преступно и нравственно неприемлемо. Преподобный Сергий Радонежский… не просто святой Русской церкви. Это тот, кого можно назвать отцом российской государственности, человек благодаря которому Русь избавилась от зависимости и обрела суверенитет... Надеюсь, что подобные заявления вызовут ту реакцию, которая предусмотрена российскими законами», — написал Кипшидзе.

Следственный комитет организовал проверку в отношении блогера и дизайнера, руководителя собственной студии Артемия Лебедева. Силовики оценят возможное нарушение им права на свободу совести и вероисповеданий в одном из своих постов.

«Проверяется информация СМИ о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповеданий в Telegram. Согласно имеющимся данным, на странице Лебедева было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах», — передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о публикации, в которой Лебедев сравнивает святые мощи и тела экс-руководителей СССР и КНР Владимира Ленина и Мао Цзэдуна. Также дизайнер удивился желанию людей выстраиваться в очереди, чтобы «приложиться к коробке с перхотью Сергия Радонежского».

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал начатую Следственным комитетом проверку его высказываний о мощах святых по уголовной статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

«Дорогой Следственный комитет! Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость? (...) Вот когда Святой Владимир скидывал в Днепр идолищ языческих – он совершал кощунство с твоей точки зрения? Или твой руководитель – он разве не сдавал экзамен по научному атеизму, чтобы стать членом КПСС?», – написал Лебедев в Telegram.

Между тем лидер движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что в реакции СК на заявления «дизайнера всея Руси» нет ничего удивительного, поскольку Лебедев и раньше позволял себе жесткие выпады против православных, передает «Ридус».

«Он и до этого оскорблял священноначалие, но здесь он уже перешел красную черту, начал оскорблять уже то, что для людей свято. Надеюсь, что государство найдет в себе силы и волю, чтобы поставить заслон перед людьми, которые разрушают духовно-нравственный фундамент России», – сказал Кормухин.

По его словам, именно для таких случаев и была придумана ст. 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), «чтобы обозначить красные линии для тех людей, которые считают, что на оскорблении святынь можно делать хайп, привлекать подписчиков, создавать информационные поводы».

Вице-президент Гильдии Российских адвокатов Евгений Корчаго заявил в беседе с «Газетой.Ru», что дизайнера Артемия Лебедева, скорее всего, не привлекут к ответственности за письмо, в котором он матом оскорбил сотрудников Следственного комитета, вызвавших его на допрос после поста о «святых мощах». Юрист пояснил, что уголовная ответственность может последовать только в том случае, если оскорбление направлено в адрес конкретного сотрудника, а не ведомства в целом.

«Объективная сторона здесь характеризуется оскорблением конкретного представителя органа власти. В данном случае оскорбление в целом не образует состава уголовного преступления. Поэтому, я думаю, по 319 статье УК РФ привлечение к уголовной ответственности [Лебедева] будет невозможно. По этой статье реальное лишение свободы не предусмотрено. С высокой долей вероятности, по практике, будет штраф, если установят все признаки состава правонарушения», — сказал Корчаго.

Вице-президент Гильдии Российских адвокатов Евгений Корчаго рассказал «Газете.Ru», что за нецензурные высказывания «о святых мощах» Артемию Лебедеву может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

«Если говорить о нарушении законодательства о свободе совести, оскорблении чувств верующих, то статья 5.26 КоАП (Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порчу или уничтожение) влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 120 часов. Причем форма такого осквернения может быть как устной так и письменной», — объяснил Корчаго.

При этом уголовная ответственность может последовать по статье 148 ч.1 УК РФ (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), добавил адвокат.

«Предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. Для определения состава преступления необходимо провести соответствующую экспертизу, которая выявит, содержат ли эти посты оскорбление чувств верующих и являются ли они выражением явного неуважения к обществу», — объяснил Корчаго.

Российский актёр и музыкант Михаил Боярский в беседе с NEWS.ru предложил дизайнеру Артемию Лебедеву после его поста о мощах святых «пойти туда, куда он послал СК РФ». Артист добавил, что «блогер вырыл удачное место для дискуссий», но Боярский «туда не пойдёт».

Я с ним (с Артемием Лебедевым. — NEWS.ru) не хотел бы общаться, мне совершенно наплевать на него. Пускай он идёт в то самое место, куда послал Следственный комитет. Что касается меня — я христианин, православный и соблюдаю то, что чтили мои деды, прадеды и родители, так что мне с ним не по пути. А он себе вырыл удачное место для дискуссий, я туда не пойду, — подчеркнул Боярский.

Дизайнера и блогера Артемия Лебедева, заявившего о «тупости» созерцания мощей святых, а затем нецензурно ответившего в своём блоге Следственному комитету России, необходимо проверить на вменяемость и оштрафовать, заявил NEWS.ru представитель РПЦ протоиерей Леонид Калинин. По его словам, раньше за такие хамские выходки по-мужски «били морду».

Если Лебедев психически здоров — его нужно бы в рамках расследования освидетельствовать, — тогда стоит применить к нему статью закона. <...> Он должен ответить за свои слова. Раньше, по-простому, за этакие хамские выходки по-мужски «били морду». А теперь от грубых и безнаказанных оскорблений нас, граждан, охраняет закон России, — заявил председатель Экспертного совета по церковному искусству архитектуре и реставрации, член Патриаршего совета по культуре РПЦ, протоиерей Леонид Калинин.

По его мнению, блогеру следует назначить крупный и болезненный штраф, в размере сумм, потраченных им за год на предметы роскоши и поездки за границу. Полученные деньги Калинин предлагает направить в фонд помощи детям и одиноким пожилым людям.

Только угроза финансовых потерь действует на таких, как Артемий. Я не вижу другого способа пресечь этот поток безнаказанных оскорблений и бескультурья, — считает он.

Патриарху Кириллу следует выписать премию блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву после его скандального поста о святых мощах, поскольку он привлёк внимание к важной для Церкви теме, об этом заявил NEWS.ru диакон Андрей Кураев. По его мнению, реакция на слова дизайнера поражает своей неадекватностью.

Я бы на месте патриарха выписал ему премию за привлечение внимания к важной для Церкви теме. Если я где-нибудь повешу объявление: давайте я прочитаю лекцию о почитании святых мощей, то большинство прохожих оставит это равнодушным. А Лебедев даёт повод теперь об этом говорить. Теперь патриархии [надо бы] изложить всем журналистам православную концепцию почитания мощей, обозначить проблемное поле, — сказал Кураев.

Он считает, что важно поднять такие темы: можно ли считать мощами предметы быта и обихода святых, затронуть проблемы идентификации мощей, их научного подтверждения, а также фальсификации. Кураев добавил, что было бы здорово, если бы патриархия обсуждала эти вопросы.

Диакон считает, что последствия для Лебедева должны иметь этический, а не правовой характер.