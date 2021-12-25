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38 минут назад

Детский омбудсмен поддержала семью Алисы Тепляковой

Мария Львова-Белова вмешалась в ситуацию с 9-летней студенткой психологического факультета МГУ. Она призвала не допустить травли маленькой девочки и обратилась к руководству вуза. Омбудсмен также отметила, что семье вундеркинда готовы оказать любую психологическую помощь. Подробности читайте в нашей новости.

Детский омбудсмен поддержала семью Алисы Тепляковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мария Львова-Белова рассказала, что команда уполномоченного по правам ребенка следит за ситуацией, которая сложилась в Московском государственном университете. Она предложила представителям психологического факультета МГУ составить индивидуальный учебный план для девочки.

По словам омбудсмена, ситуация с Алисой — уникальная и требует особенного подхода. Правила вузов позволяют издать дополнительный внутренний акт, когда это необходимо.

Обучение ребенка девяти лет в высшем учебном заведении — случай неординарный и вызывает полярные мнения экспертов, родителей, студентов и детей. Не скрою, беспокойство есть и у меня, в том числе, в связи с широким обсуждением судьбы конкретного ребенка в информационном пространстве.

Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте России по правам ребенка

Омбудсмен также отметила, что органы опеки проверили семью девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и не нашли угроз жизни и здоровью девочки. Она добавила, что девочке и всей семье, при желании родителей, могут предоставить бесплатные услуги психологов, медиаторов и других специалистов, сообщается на сайте РАПСИ.

Ранее «Летидор» писал о том, что отец Алисы Тепляковой устроил потасовку в здании МГУ.

Общество,Алиса Теплякова,МГУ,
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