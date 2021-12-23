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10 минут назад

Умер режиссер Василий Давидчук

Режиссер Василий Давидчук скончался в возрасте 78 лет, сообщает "Культура". Давидчук - выпускник ГИТИСа, карьеру начинал как актер, однако стал телережиссером.

Умер режиссер Василий Давидчук
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

С 1971 года был режиссером-постановщиком литературно-драматической редакции Центрального телевидения. Снял более ста телевизионных фильмов, телеспектаклей и документальных картин, среди которых "Право на выбор", "Бумеранг" из цикла "Следствие ведут знатоки", "Рудольфио" по рассказу Валентина Распутина.

"Телевизионный театр — это и есть исследование внутреннего мира человека. Это является как бы, действительно, менталитет русской души. Это как у Достоевского — его скорбь, его боль, его надежды, его поиск. Это и есть телевизионный театр", - делился Давидчук, указывая на то, что телевизионный театр показывает крупный план и больше раздумья человека — для чего человек родился, живет и существует.

С 2001 по 2018 год Василий Давидчук преподавал в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

Общество,Василий Давидчук,Валентин Распутин,
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