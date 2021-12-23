Умер режиссер Василий Давидчук

"Телевизионный театр — это и есть исследование внутреннего мира человека. Это является как бы, действительно, менталитет русской души. Это как у Достоевского — его скорбь, его боль, его надежды, его поиск. Это и есть телевизионный театр", - делился Давидчук, указывая на то, что телевизионный театр показывает крупный план и больше раздумья человека — для чего человек родился, живет и существует.