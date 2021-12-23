Патриарха Кирилла призвали наградить Лебедева за пост о мощах

Диакон Андрей Кураев призвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла наградить блогера и дизайнера Артемия Лебедева, написавшего пост о мощах, за привлечение внимание к важной для церкви теме. В беседе с News.ru он также выразил надежду на то, что Лебедев изменится.

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«Я бы на месте патриарха выписал ему премию за привлечение внимания к важной для церкви теме. Если я где-нибудь повешу объявление: давайте я прочитаю лекцию о почитании святых мощей, то большинство прохожих оставит это равнодушным», — заявил священник.

При этом пост Лебедева, по словам Кураева, смог привлечь внимание к этой теме. Диакон отметил, что после того, как люди заинтересовались ей, церкви нужно изложить журналистам православную концепцию почитания мощей.

Кураев также отметил, что последствия написанного Лебедевым поста должны носить не правовой, а этический характер.

«Любое действие имеет последствие, хотелось бы, чтобы они имели этический характер, а не правовой. Мне бы хотелось, чтобы человек как-то внутреннее изменился», — признался Кураев.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СК) начал проверку высказываний блогера. Дизайнера также вызвали в отделение СК для дачи объяснений. Лебедев возмутился решениями СК и с сарказмом задал следствию несколько риторических вопросов, в которых поиронизировал над тем, что считать кощунством, и назвал богохульным бланк, полученный от СК.