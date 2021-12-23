Подавший в суд на Деда Мороза россиянин захотел встретиться с Путиным в суде

Юрист Игорь Мирзоев из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза из-за невыполненных желаний, готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в суде. Об этом сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

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«Я еще больше воодушевился, еще больше энтузиазма появилось. Давно хочу познакомиться с ним (президентом — прим. «Ленты.ру») лично. С удовольствием встретимся с ним в суде», — рассказал 23-летний юрист.

Ранее Путин заявил о готовности стать адвокатом Деда Мороза, на которого россиянин подал в суд из-за неисполненных желаний. Так глава государства ответил на вопрос журналиста об иске к Деду Морозу на ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит в четверг, 23 декабря.

Президент напомнил, что волшебник дарит подарки только «хорошим девочкам и мальчикам», и посоветовал истцу пересмотреть свое поведение.