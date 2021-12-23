В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
32 минуты назад

Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Вадим Лобанов умер после продолжительной болезни

Скончался знаменитый российский актер Вадим Лобанов. В последние годы жизни он страдал от продолжительной болезни.

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»
Фото: кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей" кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Вчера, 22 декабря, не стало знаменитого театрального актера, звезды отечественных сериалов и заведующего кафедрой театрального искусства СПбГУ Вадима Лобанова. Ему был 81 год, в последние пять лет, по словам коллег, он страдал проблемами со здоровьем. Точные причины смерти Лобанова пока неизвестны, сообщили в пресс-службе университета.

Умер актер из фильма «Ночной дозор»

Вадим Лобанов был признанным театральным актером, известным не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России. В кино особенно заметные роли он сыграл в «Агенте национальной безопасности», первом сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей», «Мастере и Маргарите», в картинах «Семнадцать мгновений весны», «Сталинград». Почти два года назад актер покинул театр «Балтийский дом», потому что поссорился с режиссером Жолдаком, и в целом стал гораздо меньше работать.

«Я тридцать лет играл на сцене, сыграл столько прекрасных ролей, встречался с выдающимися мастерами и, наверное, как профессионал вполне удовлетворен. В кино снимаюсь, но тоже стал очень разборчив», — признавался мэтр.

Общество,Вадим Лобанов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители