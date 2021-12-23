Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

Вчера, 22 декабря, не стало знаменитого театрального актера, звезды отечественных сериалов и заведующего кафедрой театрального искусства СПбГУ Вадима Лобанова. Ему был 81 год, в последние пять лет, по словам коллег, он страдал проблемами со здоровьем. Точные причины смерти Лобанова пока неизвестны, сообщили в пресс-службе университета.

Вадим Лобанов был признанным театральным актером, известным не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России. В кино особенно заметные роли он сыграл в «Агенте национальной безопасности», первом сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей», «Мастере и Маргарите», в картинах «Семнадцать мгновений весны», «Сталинград». Почти два года назад актер покинул театр «Балтийский дом», потому что поссорился с режиссером Жолдаком, и в целом стал гораздо меньше работать.