Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, директор московского центра образования № 109 Евгений Ямбург в разговоре с «Рамблером» назвал здравой идею частично отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). По словам специалиста, в России возрождается среднее профессиональное образование, в связи с чем многие учащиеся отказываются от поступления в вузы и выбирают обучение в профессионально-технических училищах (ПТУ).
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не видит рисков в том, чтобы оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы, и допустил введение соответствующего формата в России. По его словам, в 2021 году ничего трагичного не случилось из-за того, что выпускники, не планировавшие продолжать обучение в вузах, вместо ЕГЭ сдавали государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку и математике. Музаев уточнил, что формат, когда ЕГЭ сдают только поступающие в вузы, должны поддержать общество, Госдума и правительство.
«Это очень здравое заявление, потому что, безусловно, сейчас возрождается, очень хорошо поднимается среднее профессиональное образование от училищ. И в крупных городах в основном это уже не те ПТУ, куда боялись поступать, где был жуткий контингент и так далее. Сейчас есть замечательные училища. Если они (учащиеся - прим.ред.) кончают училище - там есть очень интересная штука, связанная с тем, что они, получив, скажем, среднее профессиональное медицинское образование, имеют право не сдавать ЕГЭ, а фактически уже идти на продолжение обучения. Потому что они уже в профессии. Поэтому это (частичная отмена ЕГЭ) абсолютно нормальное явление, связанное с теми изменениями, которые происходят в жизни», - сказал педагог.
Ямбург вместе с тем ответил на вопрос о том, как часто российские выпускники начнут отказываться от сдачи ЕГЭ в случае реализации соответствующей инициативы.
«Школы очень разные. Предположим, если в школе есть лицейский, профильный класс - инженерный, медицинский, филологический - эти не будут отказываться. А там, где ребята настроены на получение среднего профессионального образования, там будут. Все зависит от школы, региона, от желания детей и их родителей... Но такая тенденция наблюдается. Я даже в своей школе вижу, что ряд ребят все равно будут уходить в училища после 9-го класса, некоторые - после 10-го, и другим путем идти в получение профессии», - добавил заслуженный учитель РФ.