«Это очень здравое заявление, потому что, безусловно, сейчас возрождается, очень хорошо поднимается среднее профессиональное образование от училищ. И в крупных городах в основном это уже не те ПТУ, куда боялись поступать, где был жуткий контингент и так далее. Сейчас есть замечательные училища. Если они (учащиеся - прим.ред.) кончают училище - там есть очень интересная штука, связанная с тем, что они, получив, скажем, среднее профессиональное медицинское образование, имеют право не сдавать ЕГЭ, а фактически уже идти на продолжение обучения. Потому что они уже в профессии. Поэтому это (частичная отмена ЕГЭ) абсолютно нормальное явление, связанное с теми изменениями, которые происходят в жизни», - сказал педагог.