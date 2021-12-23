Путин ответил на вопрос о подходящем для жизни городе

Владимира Путина спросили, какой бы город он выбрал для жизни. Президент не назвал конкретное место, но рассказал о развитии многих регионов России.
В ходе большой пресс-конференции глава РФ отметил, что в стране активно развиваются южные регионы, вроде Краснодара и Крыма, особое внимание уделяется малым городам. Но одна из основных задач властей — обеспечить мобильность населения.
«Развивается юг — Краснодар, Крым. Москва, Казань, в принципе предполагаем дотянуться до Тюмени. Одна из основных задач — обеспечить мобильность населения», — заявил глава государства в ходе ответа на один из вопросов журналистов.
Он отметил, что власти собираются связывать территории страны «по всем видам транспорта», поскольку это является одним из «драйверов роста», в который в будущем будут вложены колоссальные ресурсы.
Напомним, что 23 декабря в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. Всего на разговор с президентом аккредитовано 507 человек, больше половины из которых — региональные журналисты.