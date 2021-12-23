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2 часа назад

Путин призвал повысить коллективный иммунитет к COVID до 80%

Коллективный иммунитет в России на сегодняшний день составляет 59,4% и является недостаточным. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время большой пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Путин призвал повысить коллективный иммунитет к COVID до 80%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Коллективный иммунитет в России сейчас 59,4%, это очень мало, нужно под 80% - надеюсь, достигнем этого во II квартале следующего года», - сказал глава государства.

Кроме того, российский лидер оценил работу региональных властей по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Он заявил, что регионы в борьбе с пандемией не боялись принимать решения, а федеральный центр оказывал им поддержку.

«В целом руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно, не боялись брать на себя сложных решений. Со своей стороны правительство, федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке со стороны федерального бюджета», - добавил Путин.

Общество,Владимир Путин,РИА Новости,
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