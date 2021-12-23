Путин призвал повысить коллективный иммунитет к COVID до 80%

«В целом руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно, не боялись брать на себя сложных решений. Со своей стороны правительство, федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке со стороны федерального бюджета», - добавил Путин.