Путин призвал повысить коллективный иммунитет к COVID до 80%

Коллективный иммунитет в России на сегодняшний день составляет 59,4% и является недостаточным. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время большой пресс-конференции, сообщает РИА Новости.
«Коллективный иммунитет в России сейчас 59,4%, это очень мало, нужно под 80% - надеюсь, достигнем этого во II квартале следующего года», - сказал глава государства.
Кроме того, российский лидер оценил работу региональных властей по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Он заявил, что регионы в борьбе с пандемией не боялись принимать решения, а федеральный центр оказывал им поддержку.
«В целом руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно, не боялись брать на себя сложных решений. Со своей стороны правительство, федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке со стороны федерального бюджета», - добавил Путин.