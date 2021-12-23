25 667 случаев COVID выявлено в России

В России за минувшие сутки выявлено 25 667 случаев заражения коронавирусом. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся достигло 10 318 650.

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Лидерство по суточному приросту занимает Москва (+3062), на втором месте находится Санкт-Петербург (+2198), на третьем — Московская область (+959). Четвертое и пятое занимают Красноярский (+601) и Пермский (+593) края соответственно.

Среди субъектов с наименьшими темпами прироста за сутки оказались Калмыкия — 0,06%, Тыва — 0,06%, а также Удмуртия — 0,1%.

Скончались 1002 пациента — 77 из них в Москве, 55 в Санкт-Петербурге, 53 в Московской области. Общее число умерших от COVID-19 составляет 301 271.