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Вирусолог Феликс Ершов: "омикрон" может быть последним штаммом и естественной вакциной

Вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал штамм "омикрон" COVID-19 возможным сигналом к окончанию пандемии. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".

"Возможно, "омикрон " является последним штаммом и сигналом к окончанию пандемии. Похоже, природа сама создала такую возможность закончить пандемию", — утверждает Ершов.

Вирусолог подчеркнул, что штамм "омикрон" является очень контагиозным, но не смертельно опасным. По словам Ершова, полученные с его помощью антитела помогут улучшить вакцины и иммунитет уже переболевших коронавирусом людей. По мнению академика, "омикрон" может быть естественной вакциной против других, более тяжелых штаммов. Ершов утверждает, что такой эффект связан со свойством интерференции вирусов. Так, штамм-мутант с помощью системы белков-интерферонов подавляет предыдущие варианты и выталкивает их.

Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19"

Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса "МИР-19". Об этом со ссылкой на федеральное медико-биологическое агентство сообщает ТАСС. Как ранее объясняла директор ФМБА Вероника Скворцова, разработанный препарат блокирует репликазный сайт вируса, который "является жизненно необходимым для вируса" . "Причем не только для какого-то конкретного штамма, но для всей линейки Sars-Cov-2, для разных штаммов, поэтому он является универсальным", - отметила Скворцова. Позже она добавила, что "МИР-19" сможет лечить в том числе и больных, зараженных штаммом "омикрон".

В России создали тест на «омикрон-штамм»

Директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов заявил, что в научных организациях Роспотребнадзора разработан тест, способный не просто выявлять COVID-19, но и определять сразу "омикрон" это или нет. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

"В научных организациях Роспотребнадзора дополнительно созданы тест-системы, которые не только дают возможность выявлять все варианты SАRS-CoV-2, но и дополнительно дифференцируют штамм "омикрон". То есть фактически используя такой тест, мы отвечаем сразу на два вопроса: заражен ли человек SАRS-CoV-2, и если заражен, является ли это вариантом "омикрон" или нет ", — рассказал Максютов.

Он подчеркнул, что тест-системы уже разработаны и в текущий момент с ними проводят лабораторные исследования. Максютов утверждает, что при необходимости они будут зарегистрированы и начнут применяться.

В ВОЗ выступили против всеобщей вакцинации детей от COVID

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проведение всеобщей вакцинации детей и подростков от коронавируса, так как в этой возрастной группе мало случаев тяжелых заболеваний. Об этом сообщает ТАСС.

"ВОЗ в текущий момент не рекомендует всеобщую вакцинацию детей и подростков, поскольку бремя серьезных заболеваний в этой возрастной группе является низким, и все еще не достигнут широкий охват (прививками) во всех государствах среди групп, которые подвергаются самому высокому риску тяжелых заболеваний", — говорится в заявлении стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации.

По словам гендиректора организации Адана Гебрейесуса, в мире отсутствует равенство в распределении вакцин в мире.

В Рособрнадзоре оценили возможность упростить ЕГЭ из-за пандемии COVID-19

В России в 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не планируется упрощать из-за пандемии. Так оценил возможность упрощения итоговой аттестации глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его цитирует ТАСС. По его словам, содержание заданий итогового экзамена не менялось из-за коронавируса в 2021 году и так же не изменится в 2022-м.