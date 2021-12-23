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17 минут назад

Журналистов обработали серебром перед пресс-конференцией Путина. Видео

Аккредитованных на пресс-конференцию президента России Владимира Путина журналистов перед мероприятием обрабатывают частицами серебра. Соответствующие кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы.

«Это не только абсолютно безопасно, но даже полезно», — сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится сегодня в 12:00, в ней примут участие 507 работников СМИ, в том числе журналистка и телеведущая Ксения Собчак и музыкант Сергей Шнуров, являющийся генеральным продюсером RTVI.

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