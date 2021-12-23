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1 час назад

Путин пообещал разобраться с последствиями аварии на ТЭЦ-1 в Бурятии

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции пообещал разобраться с аварией на ТЭЦ в Бурятии. «Обещаю вам, прямо сейчас, после окончания пресс- конференции выяснить, что там происходит и чем можно помочь», – сказал глава государства.

Путин пообещал разобраться с последствиями аварии на ТЭЦ-1 в Бурятии
Фото: Мир24Мир24

Напомним, этой ночью на ТЭЦ-1 произошел пожар, из-за чего жители в 30-градусный мороз остались без отопления. Корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких рассказал подробности.

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Проснулась среди ночи от холода, рассказывает Татьяна Лукьянова. Батареи во всех комнатах были ледяные. Потом стали понемногу теплеть, но без обогревателя не обойтись. Воды горячей – нет.

Холод пришел к жителям почти 800 домов в двух районах города. Тепловики приостановили подачу горячей воды в школы и детские сады. Глава Бурятии записал обращение к жителям с просьбой оставить сегодня детей дома.

«Сейчас работают два котла, соответственно есть ограничения подачи тепла. Сколько это продлится, специалисты выясняют. Сейчас уже работают аварийные бригады на ТЭЦ-1. Подключены все средства, которые необходимы для ликвидации этой аварии», – заявил глава республики Алексей Цыденов.

На ТЭЦ-1 после пожара пришлось отключить четыре из семи котлов и два турбогенератора. Причиной ЧП стало короткое замыкание в электропроводке. Площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. Для восстановительных работ привлекли больше 100 человек, с помощью дизель-генератора были запущены мазутные насосы. После аварии на ТЭЦ возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

«По версии следствия, возгорание электросистемы в кабельном отсеке произошло в результате нарушений требований обеспечения безопасности Улан-Удэнской теплоэнергоцентрали №1. В результате чего причинен крупный ущерб свыше миллиона рублей», – констатировал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.

Если температура в помещениях будет падать и дальше, жителей около 1000 домов готовы принять в пунктах временного размещения. 10 из них уже открыты, они рассчитаны на 400 человек. Пациентов больниц могут перевести на лечение домой или в другие медучреждения.

Общество,Татьяна Лукьянова,Дмитрий Столяров,Алексей Цыденов,Владимир Путин,СКР,
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