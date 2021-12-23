Названы самые востребованные профессии будущего в IT

В ближайшие годы на рынке наберут особую популярность профессии, связанные с обработкой данных. Список доступен на сайте издания VentureBeat.

Специалисты медиа составили список самых востребованных и высокооплачиваемых профессий будущего. Авторы назвали топ-5 вакансий из сферы IT. Так, задача специалиста по данным будет заключаться в использовании машинного обучения для прогнозирования и анализа информации. Для устройства на работу соискателю нужно будет знать методы интеллектуального анализа и языки R, Python, SLQ. Облачным архитектором, по словам экспертов, станет специалист, который будет формировать стратегию конкретной компании в области облачных вычислений.

Очередной востребованной специальностью авторы назвали профессию разработчика Java.

«Эта работа всегда пользуется большим спросом, и мы прогнозируем, что многие компании будут нанимать на эту должность в новом году», — говорится в отчете.

Эксперты уверены, что компании будущего сложно будет представить без менеджеров по продукту, которые окажутся связующим звеном, объединяющим команды и гарантирующим, что «все находятся на правильном пути».

В заключение авторы подчеркнули, что в ближайшие годы вопрос кибербезопасности будет стоять как никогда остро.

«Без команды ведущих специалистов по IT-безопасности компании рискуют потерять огромные суммы денег из-за утечки данных и головной боли из-за недовольных клиентов», — подытожили журналисты.