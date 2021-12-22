Глава "Вектора" оценил возможность искусственного создания «омикрона»

Директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов не исключает техническую возможность искусственного создания омикрон-штамма, но надеется, что в мире никто сознательно такие работы не проводил, пишет РИА Новости.
«Технически нет противоречий получить штамм с заданным набором мутаций, но кому и зачем это может быть нужно. Я хочу верить в то, что в мире сознательно такие работы никто не проводит»,- сказал Максютов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков допустил, что новый вариант SARS-CoV-2 может оказаться «живой вакциной», созданной биохакерами, пишет РИА Новости.