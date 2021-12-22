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1 час назад

В России появился новый препарат против коронавируса

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир 19», сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

В России появился новый препарат против коронавируса
Фото: ReutersReuters

Препарат был разработан по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России.

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Название препарата расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК», его действие основано на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса, которые отвечают за копирование молекулы вируса.

«Сегодня мы получили регистрационное удостоверение ЛП-007720 от 22.12.2021г. на высокоспецифичный противовирусный препарат «Мир 19», особенностью которого является то, что он работает на генном уровне, а именно, избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека», - рассказала Вероника Скворцова.

Доклинические исследования «Мир 19» доказали выраженный противовирусный эффект препарата в отношении SARS-CoV-2 – снижение вирусной нагрузки в 10 тысяч раз.

В ходе клинических исследований была доказана безопасность и эффективность препарата. У пациентов отсутствовали побочные реакции.

«Мир 19» предназначен для ингаляционного применения с использованием медицинских небулайзеров в условиях стационара.

В ноябре в России зарегистрировали первый инъекционный препарат прямого действия для лечения коронавируса «Арепливир». С сентября «Арепливир» поступал в стационары в форме таблеток.

Общество,Вероника Скворцова,Минздрав РФ,Федеральное медико-биологическое агентство,ВОЗ,
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