В России зарегистрировали препарат от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир 19». Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), передает РИА Новости.
Отмечается, что отечественный препарат от COVID-19 разработан в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой.
В декабре глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об испытаниях нового препарата «Фтортиазинон» от осложнений у перенесших коронавирус пациентов. На данный момент он проходит вторую стадию клинических испытаний.