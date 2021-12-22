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34 минуты назад

Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир 19». Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), передает РИА Новости.

В России зарегистрировали препарат от коронавируса
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что отечественный препарат от COVID-19 разработан в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой.

В декабре глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об испытаниях нового препарата «Фтортиазинон» от осложнений у перенесших коронавирус пациентов. На данный момент он проходит вторую стадию клинических испытаний.

Общество,Александр Гинцбург,Вероника Скворцова,Минздрав РФ,Федеральное медико-биологическое агентство,
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