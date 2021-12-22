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13 минут назад

Основатель "Билайна" Дмитрий Зимин умер в возрасте 88 лет

Основатель компании "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") Дмитрий Зимин умер в возрасте 88 лет, сообщает РИА Новости.

Умер основатель "Билайна" Дмитрий Зимин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зимин - предприниматель, ученый-радиотехник и меценат, соучредитель премии "Просветитель". Спонсировал исследования российских ученых.

Сын бизнесмена, Борис Зимин, сообщил о смерти отца на своей странице в Facebook.

"Спасибо ему за все, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением - последние месяцы он тяжело болел", - написал Борис Зимин.

Он добавил, что сообщит о прощании позже.

Общество,Борис Зимин,Дмитрий Зимин,Вымпелком,РИА Новости,
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