В МГУ раскрыли успеваемость девятилетней студентки

«К сожалению, за весь период обучения ни один из преподавателей Московского университета , работавших с курсом и группой Алисы , так и не сообщил о каких-либо особых успехах при освоении девятилетней студенткой дисциплин из учебного плана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преподаватели о, якобы, успехах Алисы узнавали из СМИ. В пресс-службе добавили, что девочка при поступлении не показала каких-либо выдающихся знаний. Кроме того, она не смогла выдержать конкурсной процедуры.

В вузе неоднократно разъясняли, что Теплякова еще не готова получить профессию психолога, однако ее родители настояли на заключении контрактного договора на обучение. В пресс-службе подчеркнули, что узнать образовательные потребности девятилетней студентки не смогли, в том числе и из-за стремления ее отца самостоятельно организовывать образовательный процесс.