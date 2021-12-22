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55 минут назад

В МГУ раскрыли успеваемость девятилетней студентки

Девятилетняя студента МГУ Алиса Теплякова не проявила особых успехов в учебе. Такую информацию раскрыли в пресс-службе вуза, передает ТАСС.

В МГУ раскрыли успеваемость девятилетней студентки
Фото: РБК / YouTubeРБК / YouTube

«К сожалению, за весь период обучения ни один из преподавателей Московского университета, работавших с курсом и группой Алисы, так и не сообщил о каких-либо особых успехах при освоении девятилетней студенткой дисциплин из учебного плана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преподаватели о, якобы, успехах Алисы узнавали из СМИ. В пресс-службе добавили, что девочка при поступлении не показала каких-либо выдающихся знаний. Кроме того, она не смогла выдержать конкурсной процедуры.

В вузе неоднократно разъясняли, что Теплякова еще не готова получить профессию психолога, однако ее родители настояли на заключении контрактного договора на обучение. В пресс-службе подчеркнули, что узнать образовательные потребности девятилетней студентки не смогли, в том числе и из-за стремления ее отца самостоятельно организовывать образовательный процесс.

Общество,Алиса Теплякова,МГУ,ИТАР-ТАСС,
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