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1 час назад

Штамп в обмен на ремонт: история «любви» россиянки и мигранта

Прокуратура через суд добилась аннулирования брака мигранта из Азербайджана и жительницы Тюмени, которой приезжий за штамп в паспорте пообещал сделать ремонт и помогать деньгами, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Штамп в обмен на ремонт: история «любви» россиянки и мигранта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24-летний мигрант предложил 32-летней тюменке заключить фиктивный брак, чтобы получить разрешение на временное проживание. Взамен молодой человек пообещал бесплатно сделать ремонт в ее квартире и помогать материально. Женщина согласилась. Брак был зарегистрирован 17 июня 2021 года.

Как подчеркнули в прокуратуре, брак признается недействительным, если супруги не планировали создать семью.

Прокуратура обратилась в суд с требованием аннулировать актовую запись о браке и признать его недействительным со дня его заключения. Суд эти требования удовлетворил.

Общество,Генпрокуратура РФ,
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