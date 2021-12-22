Штамп в обмен на ремонт: история «любви» россиянки и мигранта

Прокуратура через суд добилась аннулирования брака мигранта из Азербайджана и жительницы Тюмени, которой приезжий за штамп в паспорте пообещал сделать ремонт и помогать деньгами, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Фото: РИА Новости РИА Новости

24-летний мигрант предложил 32-летней тюменке заключить фиктивный брак, чтобы получить разрешение на временное проживание. Взамен молодой человек пообещал бесплатно сделать ремонт в ее квартире и помогать материально. Женщина согласилась. Брак был зарегистрирован 17 июня 2021 года.

Как подчеркнули в прокуратуре, брак признается недействительным, если супруги не планировали создать семью.