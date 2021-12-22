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59 минут назад

«Лента.ру» и «Газета.Ru» получили российские премии за активную работу в сфере цифровизации

Время инноваций» и Digital Leaders Award оценили масштаб, систематичность и эффективность деятельности СМИ медиахолдинга Rambler&Co

«Лента.ру» и «Газета.Ru» получили российские премии за активную работу в сфере цифровизации
Фото: Digital Leaders AwardDigital Leaders Award

В декабре сразу два актива Rambler&Co получили признание экспертов в области цифровизации всех сфер жизни. «Газета.Ru» отмечена премией «Время Инноваций» в номинации «Инновационно-активная компания года». «Лента.ру» завоевала награду Digital Leaders Award 2021 в номинации «За вклад в продвижение цифровизации России». Оба издания представляли категорию «СМИ и массовые коммуникации». Церемония награждения прошла в Дубае.

Digital Leaders Award

Жюри отметило высокий уровень процессов и цифровых решений, которые сделали потребление контента на «Ленте.ру» и «Газете.Ru» удобным для пользователей и соответствующим мировым трендам в медиа.

Владимир Тодоров, директор по развитию медиа Rambler&Co:

«"Лента.ру" и "Газета.Ru" – два ведущих федеральных издания как по объёму аудитории, так и по уровню технологий, которые мы используем, чтобы каждый день делать сайты этих изданий ещё удобнее и понятнее для читателей. В этом году мы перезапустили десктопные версии обоих СМИ и мобильную версию «Газеты.Ru». Ключевое изменение – алгоритмы на основе машинного обучения, которые мы добавили в наиболее популярные разделы с видео и лонгридами. Благодаря им пользователи видят максимально релевантный контент. Главное – постоянно двигаться вперёд, потому что интерес аудитории крайне динамичен».

Премия «Время инноваций» вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Лауреаты Премии – флагманы российской экономики, понимающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель.

Digital Leaders Award – премия в сфере цифровизации продуктов, процессов, сервисов и проектов, внесших вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов.

Общество,Владимир Тодоров,Рамблер,Газета.Ru,Lenta.ru,
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