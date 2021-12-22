«Лента.ру» и «Газета.Ru» получили российские премии за активную работу в сфере цифровизации

«"Лента.ру" и "Газета.Ru" – два ведущих федеральных издания как по объёму аудитории, так и по уровню технологий, которые мы используем, чтобы каждый день делать сайты этих изданий ещё удобнее и понятнее для читателей. В этом году мы перезапустили десктопные версии обоих СМИ и мобильную версию «Газеты.Ru». Ключевое изменение – алгоритмы на основе машинного обучения, которые мы добавили в наиболее популярные разделы с видео и лонгридами. Благодаря им пользователи видят максимально релевантный контент. Главное – постоянно двигаться вперёд, потому что интерес аудитории крайне динамичен».