Ярославль станет столицей акции "Тотальный диктант" в 2022 году

Жюри "Тотального диктанта" выбрало Ярославль столицей акции в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Данное решение было принято по результатам оценки презентаций городов-претендентов. Таким образом, Ярославль получил особый статус столицы акции на один год.

В городе организуют главную площадку "Тотального диктанта", где 9 апреля зачитает текст диктанта его автор – писательница Марина Степнова.