Исследование Rambler&Co и СБЕР ЕАПТЕКИ: 26% россиян обновляют домашнюю аптечку каждые полгода

СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, и медиахолдинг Rambler&Co провели опрос и узнали более чем у 1,5 миллиона россиян, как часто и почему они обновляют лекарства в домашней аптечке.

Согласно полученным данным, доля людей, регулярно обновляющих лекарства, высока – 26% делают это раз в полгода или чаще. 38% обращают внимание на срок годности лекарств в домашней аптечке только при необходимости принять то или иное средство. Специалисты СБЕР ЕАПТЕКИ рекомендуют проверять состав своей домашней аптечки как минимум раз в 6 месяцев.

Что есть в аптечке у россиян?

52% участников опроса заявили, что в их домашней аптечке только средства для оказания первой помощи. У 24% респондентов есть лекарства от хронических заболеваний, у 7% – всё на случай повышенной температуры, 13% затрудняются вспомнить, что находится внутри. Особо стоит отметить ответственность россиян – домашней аптечки нет всего лишь у 4% опрошенных.

При этом 56% респондентов знают, какие лекарства необходимы для оказания первой помощи, – в их аптечке есть бинты, вата, «зелёнка» и обезболивающие препараты. У 34% людей дома в наличии полный необходимый набор лекарств.

Что влияет на обновление лекарств в аптечке?

По данным исследования СБЕР ЕАПТЕКИ и Rambler&Co, 55% пополняют запасы и избавляются от просроченных лекарств только в момент болезни.

41% россиян выбирают лекарства после рекомендаций врача, при этом такая же доля участников руководствуются жизненным опытом и покупают те же лекарства, которые уже принимали ранее.