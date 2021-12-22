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1 час назад

Риск заражения COVID-19 во время полёта возрос в три раза

Шанс заразиться коронавирусом в полёте с появлением «омикрона» возрос в 2-3 раза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на врача и медицинского советника Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвида Пауэлла.

Риск заражения COVID возрос в три раза
Фото: ReutersReuters

По его словам в период новогодних праздников многие захотят полететь отдыхать, поэтому шанс заражения возрастёт. В то же время он отметил, что бизнес-класс может быть более безопасным вариантом перелёта, благодаря большей дистанции между местами и меньшему количеству людей в «бизнес-части» салона.

Пауэлл подчеркнул, что лучшей защитой о заражения до сих пор остается вакцинация и соблюдение мер социальной дистанции. Чтобы снизить риск заражения COVID-19 в самолёте, Пауэлл посоветовал носить маски и перчатки и пассажирам одного ряда не снимать одновременно маски во время еды.

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