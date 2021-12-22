Главную елку страны украсили в стиле сказки «Морозко»

На Соборной площади Московского Кремля нарядили главную новогоднюю ель страны. Для декора выбрали стиль по мотивам сказки «Морозко», сообщила пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова, передаёт «Москва 24». Она отметила, что ёлочные игрушки созданы из специального материала.

Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва Денис Гришкин/АГН «Москва

Наши игрушки выполнены из специального облегчённого материала. В любую погоду и в любое время суток ёлка одинаково нарядно смотрится. Более 1,4 тысячи игрушек висят на нашей ёлке, — сказала Крылова.

Она добавила, что для украшения новогоднего дерева задействовали три тысячи метров светодиодных гирлянд, а дизайн игрушек напоминает Соборную площадь. Как сообщает РИА Новости, к украшению ёлки привлекались кадеты МЧС.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю ёлку страны привезли на Красную площадь. В этом году она была спилена в деревне Новопареево в Щёлковском районе Подмосковья. Возраст главного новогоднего дерева — 90 лет. Кремль в этом году украсит новогодняя ель высотой 28 метров. Диаметр ствола новогодней кремлёвской ёлки составляет 56 см, размах нижних ветвей — около 10 метров.