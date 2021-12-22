В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
39 минут назад

Мать погибшего артиста Большого театра обратилась к Путину

Мать погибшего артиста Большого театра Евгения Кулеша обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой поспособствовать в расследовании обстоятельств гибели ее сына. Как сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось письмо, в смерти актера женщина винит руководство Большого театра.

Мать погибшего артиста Большого театра обратилась к Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мой единственный сын начал работать с 13 лет, с 10 лет учился в хореографическом училище, работал с известными артистами, честно и ответственно выполнял свои профессиональные обязанности, он артист. В мирное время, не на войне и не за Родину, по вине Большого театра его лишили жизни, а меня — единственной опоры и цели жизни», — говорится в письме.

Женщина отметила, что возводить на сцене декорации в размер настоящих домов и гильотины весом две тонны, которые с большой скоростью опускаются на головы людей — преступление.

«Сцена не должна быть подобием стройплощадки, есть более безопасные методы передачи художественного замысла произведений», — сказано в обращении.

Напомним, что Евгений Кулеш погиб 9 октября во время оперы «Садко». Он не заметил, как одна из декораций весом две тонны начала быстро опускаться, и оказался прямо под ней — артист получил перелом черепа и умер.

При этом комиссия Большого театра постановила, что в гибели виноват сам актер, а Кулеш якобы был нетрезв. По мнению адвоката семьи Андрея Алешкина, их выводы можно ставить под сомнение, поскольку «два ее члена принимали решения по собственным нарушениям».

Общество,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители