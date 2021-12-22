Мать погибшего артиста Большого театра обратилась к Путину

«Мой единственный сын начал работать с 13 лет, с 10 лет учился в хореографическом училище, работал с известными артистами, честно и ответственно выполнял свои профессиональные обязанности, он артист. В мирное время, не на войне и не за Родину, по вине Большого театра его лишили жизни, а меня — единственной опоры и цели жизни», — говорится в письме.