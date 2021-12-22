Мать погибшего артиста Большого театра обратилась к Путину

Мать погибшего артиста Большого театра Евгения Кулеша обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой поспособствовать в расследовании обстоятельств гибели ее сына. Как сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось письмо, в смерти актера женщина винит руководство Большого театра.
«Мой единственный сын начал работать с 13 лет, с 10 лет учился в хореографическом училище, работал с известными артистами, честно и ответственно выполнял свои профессиональные обязанности, он артист. В мирное время, не на войне и не за Родину, по вине Большого театра его лишили жизни, а меня — единственной опоры и цели жизни», — говорится в письме.
Женщина отметила, что возводить на сцене декорации в размер настоящих домов и гильотины весом две тонны, которые с большой скоростью опускаются на головы людей — преступление.
«Сцена не должна быть подобием стройплощадки, есть более безопасные методы передачи художественного замысла произведений», — сказано в обращении.
Напомним, что Евгений Кулеш погиб 9 октября во время оперы «Садко». Он не заметил, как одна из декораций весом две тонны начала быстро опускаться, и оказался прямо под ней — артист получил перелом черепа и умер.
При этом комиссия Большого театра постановила, что в гибели виноват сам актер, а Кулеш якобы был нетрезв. По мнению адвоката семьи Андрея Алешкина, их выводы можно ставить под сомнение, поскольку «два ее члена принимали решения по собственным нарушениям».