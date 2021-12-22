«Матерился и бил об парту»: ученица хабаровской школы рассказала о конфликтах физика с детьми

Преподаватель физики из хабаровской школы, который с нецензурной бранью вышвырнул ученика из класса, не в первый раз вступает в конфликт с детьми. Об этом «Газете.Ru» рассказала одна из учениц педагога, предоставив аудиозапись, на которой слышно, как мужчина матерится на одном из уроков. По ее словам, педагог нередко ругался, а один раз даже ударил ученика головой об стол.
«Если честно, я не понимаю, почему его сделали учителем по физике, когда он ведет труды у мальчиков. Случился со мной такой неприятный инцидент, что, когда я задавала вопросы, мне просто отвечали очень грубо и не отвечали на вопрос. Из-за того, что мои одноклассники разговаривали, он просто начал [на ученика] орать матом. В итоге он просто взял и ударил его об парту головой, это максимально ужасно», — поделилась ученица.
По словам девочки, преподавательский состав знает о жалобах на учителя. В скором времени некоторые родители планируют обсуждать вопрос с директором.
«Ничего не хочу говорить плохого об учителях, но моя классная [руководительница] заместитель директора по управлению детьми и она все об этом знает. Я не знаю, почему ничего не предпринимается, когда такая ситуация была и до этого. Ему уже выписывали за это штраф. Мама моей одноклассницы и моя мама скоро пойдут к директору разбираться в этой ситуации. Я не горю желанием ходить на эти уроки», — сказала она.
Ученица отметила, что школьники иногда действительно шумят на уроках, однако педагог предпочитает решать вопрос самостоятельно, а не обращаться к руководству школы.
«Я понимаю, что ученики может быть ведут себя ужасно, неуважительно, но у учителя должна быть мера. Мера в том, чтобы знать, что и как нужно делать. Если тебе не нравится ученик, то напиши на него докладную и отведи к директору, в этом нет никаких проблем. Я не понимаю такого. Наша учительница по литературе и русскому все терпит, очень редко кричит. Почему он так же не может? Сам то по себе в целом учитель хороший, но в некоторых ситуациях это ужас ужасом», — заключила она.
Директор школы, где преподает педагог, отказалась комментировать ситуацию «Газете.Ru», сославшись на родительское собрание.
Ранее паблике «ЧП Хабаровск» во «ВКонтакте» появилось видео, где учитель физики одной из местных школ с криком и нецензурными ругательствами прижал ученика к стене, а затем схватил за руку и выгнал из кабинета.
В региональном СУ СК РФ сообщили, что после публикации записи была начала проверка. В управлении образования Хабаровского края изданию «360» сообщили, что держат ситуацию на контроле и проведут родительское собрание для разбирательств.