«Матерился и бил об парту»: ученица хабаровской школы рассказала о конфликтах физика с детьми

«Я понимаю, что ученики может быть ведут себя ужасно, неуважительно, но у учителя должна быть мера. Мера в том, чтобы знать, что и как нужно делать. Если тебе не нравится ученик, то напиши на него докладную и отведи к директору, в этом нет никаких проблем. Я не понимаю такого. Наша учительница по литературе и русскому все терпит, очень редко кричит. Почему он так же не может? Сам то по себе в целом учитель хороший, но в некоторых ситуациях это ужас ужасом», — заключила она.