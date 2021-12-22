Беспилотный трамвай появится в «Сириусе»

«По развитию городского транспорта — мы планируем создание беспилотного трамвая, который соединит районы Сириуса», — сказал он. Руководительница образовательного центра «Сириус», председатель совета федеральной территории Елена Шмелева, в рамках проекта уточнила, что ведется сотрудничество с министерством промышленности России, а также с инжиниринговыми центрами и университетом «Сириус».