Одному из сотрудников факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова потребовалась медицинская помощь после скандала, который устроил накануне отец девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета.

Накануне сотрудники факультета психологии МГУ вызвали полицию из-за скандального поведения Евгения Теплякова. Его дочь сдавала экзамен «Введение в психологию», во время которого присутствовать мог только студент без сопровождающего. Отец ожидал Алису на посту охраны. Ответив неправильно, девочка расстроилась и выбежала из аудитории, не дождавшись оценки, после чего Тепляков - старший и устроил скандал. Он пытался прорваться через охрану, чтобы «разобраться с преподавателями».

Участников приёмной комиссии пришлось эвакуировать через запасной выход. В пресс-службе добавили, что отец девочки в состоянии эмоционального возбуждения, находясь в вестибюле факультета, обратился по телефону в полицию.

Оперативный приезд сотрудников МВД позволил успокоить и «удержать мужчину от последующих деструктивных действий». Как подчеркнули в администрации факультета, Алиса фактически отсутствовала на большей части занятий и контрольных работ в течение семестра. Однако по настоянию родителей была организована индивидуальная сдача экзаменов в полном соответствии с набором дисциплин учебного плана.

Сотрудники столичной полиции начали проверку по факту происшествия.