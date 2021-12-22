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22 минуты назад

Отец девятилетней Тепляковой намерен подать в суд на МГУ

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой планирует подать в суд на факультет психологии вуза из-за «допущенных нарушений на экзамене». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отец девятилетней Тепляковой подаст в суд на МГУ
Фото: НТВ/YouTubeНТВ/YouTube

«Процедура экзамена не соответствовала той, которая находится в рабочей программе специальности. Студент тянет билет и устно отвечает на два вопроса, но Алису заставили сдавать экзамен письменно и дали ей на это всего 20 минут», — сказал отец девочки.

Тепляков признался, что его не пускали к Алисе в кабинет, где она просидела час. По словам мужчины, студентке задавали большое количество дополнительных вопросов и не отпускали к отцу, несмотря на ее просьбы.

По итогам экзамена Алисе поставили «двойку».

21 декабря девятилетняя Алиса Теплякова сдавала экзамен «Введение в психологию», во время которого присутствовать мог только студент без сопровождающего.

Отец 9-летней студентки МГУ напал на завкафедрой

Ранее мать Тепляковой Наталия прокомментировала в беседе с mk.ru сдачу экзамена в вузе ее дочерью.

Общество,Алиса Теплякова,МГУ,Московский комсомолец,
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