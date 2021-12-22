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1 час назад

В Петербурге введут QR-коды для ресторанов и торговых центров

С 2 января 2022 года в Санкт-Петербурге для посещения ресторанов, кафе и торговых центров станут необходимы QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса или перенесённое заболевание. Такое изменение в постановление правительства города внёс губернатор Александр Беглов. Изначально QR-коды в общественных местах хотели ввести с 27 декабря, но власти изменили своё решение и дали послабление до Нового года.

В Петербурге введут QR-коды для ресторанов и ТЦ
Фото: ТАССТАСС

В новогоднюю ночь ресторанам и барам разрешили работать без ограничений по времени. Власти приостановили действующие ограничения на ночную работу с 23:00 31 декабря до 06:00 1 января, добавила «Фонтанка.ру».

Послабления дали и кинотеатрам. С 1 января наполняемость кинозалов увеличится с 50 до 75%.

Ранее городские власти перенесли введение QR-кодов для посещения ресторанов и предприятий розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря.

21 декабря за сутки в Петербурге выявили 2075 случаев COVID-19. Это самый большой показатель по заболеваемости среди российских регионов.

В ноябре деловые объединения Санкт-Петербурга предсказали забастовки на заводах из-за обязательной вакцинации от COVID-19 и недостатка разъяснений о ней. Роспотребнадзор требует привить не менее 80% сотрудников, при этом число переболевших не учитывается.

Однако QR-коды скоро смогут вести все регионы, а не только Петербург. 16 декабря Госдума одобрила в первом чтении законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Закон предполагает, что россиянам придётся предъявлять коды при входе в непродовольственные магазины, рестораны, учреждения культуры и на массовые мероприятия.

Общество,Александр Беглов,Роспотребнадзор,Госдума,Фонтанка.Ру,
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