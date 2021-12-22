Масляков, Матвиенко, Свиблова и дочь Владимира Меньшова получили премии «Легенды Тавриды»

Телеведущий Александр Масляков, композитор Игорь Матвиенко и искусствовед Ольга Свиблова получили премию «Легенды Тавриды» от молодых деятелей культуры и искусств. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова получила награду за своего отца Владимира Меньшова, который был удостоен премии посмертно. Церемония вручения прошла на Новой сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
«Премия «Легенды Тавриды» уникальна тем, что для молодых мастеров культуры и искусства это способ высказать свое уважение и признание наставникам и учителям. Символично, что премия проходит на легендарных театральных площадках, таких как театр имени Евгения Вахтангова или Московский театр Олега Табакова. В этом – преемственность и бережное сохранение традиций», – заявил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
«В прошлом году молодые творцы впервые выбрали «Легенд Тавриды», а теперь премия становится традицией. Участники проектов арт-кластера – это десятки тысяч молодых деятелей культуры и искусства – сами выдвинули номинантов премии. Затем мастера арт-кластера, молодые эксперты, сформировали шорт-лист претендентов. А победителей премии участники и эксперты выбрали вместе, в ходе онлайн-голосования», – рассказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.
Вручение премии чередовались с творческими номерами и постановками, которые подготовили молодые режиссеры и артисты, резиденты «Тавриды». Каждая постановка рассказывала об одном из обладателей премии, о творческом пути героя и о деле, которому он посвятил жизнь. Выступления объединили хореографию, театральный перформанс и видеоарт. Со сцены звучали отрывки из интервью Ольги Свибловой и Александра Матвиенко, фрагменты дневников Владимира Меньшова. В постановке церемонии участвовали режиссеры-резиденты «Тавриды» Павел Аверин, Никита Транцеев, Виктория Клипова и Кристина Звыкова.
Премия «Легенды Тавриды» проводится во второй раз. В 2020 году ее обладателями стали дирижер и альтист Юрий Башмет; композитор, продюсер и пианист Игорь Крутой; кинорежиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков; актер и режиссер Олег Табаков, удостоенный премии посмертно. На территории арт-кластера в Крыму заложили именные звезды славы в честь победителей премии.
Дни «Тавриды.АРТ» в Москве проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). В рамках серии культурных акций состоялись концерт симфонического оркестра и модный показ коллекций молодых дизайнеров в аэропорту Домодедово, шоу резидентов «Тавриды.АРТ» на заводе «ЧЗЭМ–Энергомаш» в подмосковном городе Чехов, музыкальный вечер в фудмолле «ДЕПО», посвященный 90-летию со дня рождения поэта-песенника Леонида Дербенева. Важным направлением стала социальная программа «Мир. Любовь. Искусство» – концерты молодых артистов в Центре Социальной Адаптации им. Е. А. Глинки и Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко.