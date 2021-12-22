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56 минут назад

Масляков, Матвиенко, Свиблова и дочь Владимира Меньшова получили премии «Легенды Тавриды»

Телеведущий Александр Масляков, композитор Игорь Матвиенко и искусствовед Ольга Свиблова получили премию «Легенды Тавриды» от молодых деятелей культуры и искусств. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова получила награду за своего отца Владимира Меньшова, который был удостоен премии посмертно. Церемония вручения прошла на Новой сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Масляков, Матвиенко, Свиблова и дочь Владимира Меньшова получили премии «Легенды Тавриды»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Премия «Легенды Тавриды» уникальна тем, что для молодых мастеров культуры и искусства это способ высказать свое уважение и признание наставникам и учителям. Символично, что премия проходит на легендарных театральных площадках, таких как театр имени Евгения Вахтангова или Московский театр Олега Табакова. В этом – преемственность и бережное сохранение традиций», – заявил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

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«В прошлом году молодые творцы впервые выбрали «Легенд Тавриды», а теперь премия становится традицией. Участники проектов арт-кластера – это десятки тысяч молодых деятелей культуры и искусства – сами выдвинули номинантов премии. Затем мастера арт-кластера, молодые эксперты, сформировали шорт-лист претендентов. А победителей премии участники и эксперты выбрали вместе, в ходе онлайн-голосования», – рассказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Вручение премии чередовались с творческими номерами и постановками, которые подготовили молодые режиссеры и артисты, резиденты «Тавриды». Каждая постановка рассказывала об одном из обладателей премии, о творческом пути героя и о деле, которому он посвятил жизнь. Выступления объединили хореографию, театральный перформанс и видеоарт. Со сцены звучали отрывки из интервью Ольги Свибловой и Александра Матвиенко, фрагменты дневников Владимира Меньшова. В постановке церемонии участвовали режиссеры-резиденты «Тавриды» Павел Аверин, Никита Транцеев, Виктория Клипова и Кристина Звыкова.

Премия «Легенды Тавриды» проводится во второй раз. В 2020 году ее обладателями стали дирижер и альтист Юрий Башмет; композитор, продюсер и пианист Игорь Крутой; кинорежиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков; актер и режиссер Олег Табаков, удостоенный премии посмертно. На территории арт-кластера в Крыму заложили именные звезды славы в честь победителей премии.

Дни «Тавриды.АРТ» в Москве проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). В рамках серии культурных акций состоялись концерт симфонического оркестра и модный показ коллекций молодых дизайнеров в аэропорту Домодедово, шоу резидентов «Тавриды.АРТ» на заводе «ЧЗЭМ–Энергомаш» в подмосковном городе Чехов, музыкальный вечер в фудмолле «ДЕПО», посвященный 90-летию со дня рождения поэта-песенника Леонида Дербенева. Важным направлением стала социальная программа «Мир. Любовь. Искусство» – концерты молодых артистов в Центре Социальной Адаптации им. Е. А. Глинки и Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко.

Общество,Павел Аверин,Сергей Першин,Леонид Дербенев,Ольга Свиблова,Сергей Кириенко,Владимир Меньшов,Игорь Матвиенко,Юрий Башмет,Юлия Меньшова,Игорь Крутой,Александр Матвиенко,Александр Масляков,Никита Михалков,Олег Табаков,Аэропорт Домодедово,Администрация Президента РФ,
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