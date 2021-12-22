В РПЦ назвали грехом сравнение QR-кода с «печатью антихриста»

Слова о сравнении QR-кодов о вакцинации от коронавируса как о «печати антихриста» можно назвать греховными. Об этом заявил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова приводятся в Telegram-канале главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви со СМИ.

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«Неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода как будто бы о «печати антихриста». Грехом является и сеяние паники», — заявил патриарх Кирилл на ежегодном собрании Московской епархии.

Также он отметил, что такие рассуждения уводят людей от понимания того, что «порабощение антихристу состоит в отказе от верности Господу в своих делах, словах, в отказе от пребывания в церкви».